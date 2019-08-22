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22 Ağustos 2019 Perşembe 12:44:15 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:52:38

Tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerine bacanak ve elti oldu

Hatay'da tek yumurta ikizi Mehmet Ali ve Aziz Ramazan Güleç kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi olan İpek ve Dilek Küçük kardeşlerle evlendi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde tek yumurta ikizi Mehmet Ali ve Aziz Ramazan Güleç kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi olan İpek ve Dilek Küçük kardeşlerle dünya evine girdi.

Uzman jandarma çavuş olan tek yumurta ikizleri 25 yaşındaki Mehmet Ali ve Ramazan kardeşler, yine tek yumurta ikizi 18 yaşındaki İpek ve Dilek kardeşlerle yaklaşık bir yıl önce yakınlarının aracılığıyla görücü usulü ile tanıştı.

İlk görüşmelerinde gönüllerini birbirlerine kaptıran ikiz kardeşler ailelerin rızasıyla nişanlanmalarının ardından evlenme kararı aldı.

Aynı düğün salonunda çifte düğün merasimi gerçekleştiren erkek kardeşler aynı renk damatlığı kız kardeşler de aynı model gelinliği giydi.

Sahneden bir an olsun inmeyen ikiz çiftler mutlu günlerini sevdikleriyle paylaşarak gönüllerince eğlendi.

İkiz kardeşler birbirlerine bacanak ve elti oldu

İkizlerden Aziz Ramazan Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce eşiyle tanışmasının ardından fikirlerinin uyuştuğunu ve evlenme kararı verdiklerini kaydetti.

Çok mutlu bir gün yaşadıklarını ifade eden Güleç, "Annemiz, 'bir evden iki bacı veya bir ikiz bulabilirsem evlendiririm sizi' demişti. Böyle bir muradı vardı. O da muradına erdi. Bizler de. Allah'a şükür sevdiklerimizi aldık. Yüce Rabb'imizin sayesinde şimdi buralardayız. İnşallah daha mutlu günler bizi bekliyor. Tek yumurta ikizi kardeşleri aldığımız için kardeşimle bacanağız. Eşlerimiz de elti oldu." dedi.

İkizlerden İpek Küçük de eşini ilk gördüğünde aşık olduğunu ve kısa zamanda birbirlerine uyum sağladıklarını söyledi. 

Küçük, ikiziyle birlikte bugüne kadar hiç bir zaman ayrılmadıklarını beraber büyüdüklerini, aynı yerlere gittiklerini ve aynı iş yerinde çalıştıklarını kaydetti.

Eşlerin görev yerlerinin farklı olması nedeniyle ikizinden ayrılacağı için üzgün olduğunu aktaran Küçük, "Şimdi ayrılmak çok zor geliyor, ikimiz ayrı şehirlere gideceğiz. Eşlerimizin aynı yerde çalışmasını istiyoruz. Birbirimizden ayrılmak iki kolun birbirinden ayrılması gibi bir şey. İkizler etle tırnak gibidir. Biz de ayrı olacağımız için çok üzülüyoruz. O yüzden de eşlerimizin aynı yerde görev yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mehmet Ali Güleç ise kendileri gibi tek yumurta ikizi kardeşlerle evlendiklerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

(AA)

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