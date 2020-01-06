Tehlikeli Yürüyüş (The Walk), bugün televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Tehlikeli Yürüyüş filmi de bu akşam saat 20:00'de Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. Filmi daha önce izlemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler film ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Tehlikeli Yürüyüş konusu ne, oyuncuları kim? Tehlikeli Yürüyüş hangi kitaptan uyarlandı? sorularının yanıtı merak ediliyor. 2015 ABD yapımı Tehlikeli Yürüyüş filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ KONUSU NE?

1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar. Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır. Filmin yönetmenliğini Geleceğe Dönüş serisinden tanıdığımız Robert Zemeckis'in üstlendi.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ OYUNCULARI KİMLER?

Joseph Gordon-Levitt

Ben Kingsley

James Badge Dale

Charlotte Le Bon

Ben Schwartz

TEHLİYELİ YÜRÜRÜŞ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Tehlikeli Yürüyüş filmi Philippe Petit'nin "To Reach the Clouds" adlı otobiyografik kitabından uyarlandı.