Tehlike kapıda

Gümüşpala mahallesinde, bodrumla birlikte 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 depreminde ağır hasar aldı. Aynı yıl, iskan müdürlüğü, hasarın 'fazla tehlikeli' bulunduğu, yapının son 2 katının projeye aykırı yapıldığını, ayrıca kirişlerde eğilme ve çatlaklar tespit etti.

İKİ AY ÖNCE BOŞALTILIP MÜHÜRLENDİ

Ancak binanın sakinleri, güçlendirme çalışması yaptığı binada oturmayı sürdürerek dava açtı. Altı ay önce Avcılar Belediyesi binayı mühürledi ancak sakinleri mührü kırıp binada oturmaya devam etti. AFAD’ın 2 ay önce yıkılması gereken binanın akıbetini sorması üzerine zabıta ve polis devreye girerek bina sakinlerine tebligat yaptı ve daireler boşaltıldı.

KALASLA DESTEKLEDİLER

Tahliye edildikten sonra atık malzeme toplayıcıları binaya sık sık girerek, işlerine yarayabilecek bütün malzemeleri söküp götürmeye başladı. Bu durum, yoldan geçenler için tehlike oluştururken bölge esnafı belediyeyi arayarak önlem almalarını istedi. İddiaya göre, Esnaf Ali Şahin’in önerisi üzerine içerideki 40 kapı sökülüp binanın etrafına dizilerek önlem alındı. İlginç güvenlik önlemi bazı çevre sakinlerince olumlu karşılanırken bazılarından da eleştiri aldı. Çevre esnafı kapıların yan yana dizilerek anten kabloları ve iplerle bir birine bağlanarak, arkadan kalaslarla desteklendiği bariyer için ‘’ Yolu kapattılar. Çok çirkin oldu. Yukarıdan taş gelse bu önler mi” yorumunda bulundu.

Atık malzeme toplayıcılarının kapılarla oluşturulan bariyeri aştıkları görüldü.

ARAÇ PARK EDEMİYORUZ

Apartmanın karşısındaki binada oturan Duygu Aydın da, “Kapılarla alınan önlem hem görüntü hem de park açısından sıkıntılı. Aracımızı park edemiyoruz. Yoldan ancak tek araba geçebiliyor. Kapılar da sağlam değil, iplerle bağlanmış zaten” dedi. Kimisi de insan canının çok önemli olduğunu ve yerinde önlem alındığını savundu.