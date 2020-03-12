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12 Mart 2020 Perşembe 21:27:01 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 21:37:43

Tecrit nedir? Tecride tabi tutulmak ne anlama gelmektedir?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok ülkede şüpkeli kişiler sistemik bir tecride tabi tutmuştur. İnsanların tecrit etmeleri üzerine internet üzerinden ve sosyal medya mecralarından tecrit nedir, ne anlama geliyor soruları merak konusu oldu. Tecrit, insan hayatında sıklıkla kullanılmayan ancak başına bir olay gelmesi halinde merak edilen kelimedir. İşte tecrit kelimesinin anlamı...

Koronavirüs ile birlikte gündeme gelen tecrit (izolasyon veya hiçleşme), bir insanın dış dünyadan koparılarak kendi haline bırakılması olayıdır. İlişkide bulunduğu topluluktan çıkarmak, sosyal ekonomik ve kültürel olarak yalnızlığa terk etme halidir.

Bunun yanı sıra, kendisine ve çevresine zarar verme ihtimali gösteren, özellikle psikolojik patoloji gösteren bireylerin (şizofreni, mani gibi) tespit edilerek ayrı bir bölümde muhafaza altına alınmasını da içeren bir anlama sahiptir.

TECRİTİN ANLAMLARI

  • Sözlük anlamları “Ayırma, ayrı bir tarafta tutma, soyutlama, yalıtım”dır…
  • Cezaevi için “Mahkumu diğer hükümlülerden ayırma” anlamına gelir.

TECRİTİN ETKİLERİ

  • Tecrit ceza içinde ceza olarak görülür. Süresiz tecritin insanda psikolojik ve fiziki tahribat oluşturduğu belirtilir.
  • İzolasyon hücreleri yöntemi ile mahkumun bilinci ve kişiliği herhangi bir fiziki işkence yapılmaksızın parçalanarak yok olur.
  • Sinir sistemi tamamen tahrip edilir, zaman ve mekan kavramı anlamını yitirir.
  • Kontrol dışı hareketler başlar, refleksler kaybolur.
  • Aşırı terleme, mide ağrıları, kilo kaybı, sırt ağrıları, kan dolaşımında bozukluklar görülür
  • Vücut savunma sistemi dengesini yitirir, göz bozukluğu gibi vücutsal rahatsızlıklar baş gösterir.
  • Korku hali artar.
  • Konsantrasyon zayıflığı, ruhsal bozukluk, şaşkınlık, mantıksal düşünmede zorluklar oluşur.

Özetle dış dünyadan koparılma ve tek başına bırakılma hali. İnsanlar üzerinde “kalıcı izler” bırakma durumu…

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