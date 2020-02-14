TBMM Genel Kurulunda 'İmar Kanunu' gerginliği

TBMM Genel Kurulunda, İmar Kanunu'nda değişiklik öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, dün AK Parti Grup Toplantısı'nda işsiz olduğunu belirten bir vatandaşın "apar topar" salondan çıkarıldığını dile getirerek, "Açım diyen insanlarla ilgili kriminolojik tarifler yapıyorsunuz." dedi. Aydoğan, bu tutumun insani olmadığını ifade etti.

Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 11 Şubat 2014'te gerçekleştirilen CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, bir CHP'linin parti politikalarını ve parti kültürünü benimsemediğini söylediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "Atın bunu dışarı." dediğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Özkan'a, "Sizin grup toplantınızda adam soruyor, 'Açım aç.' diyor. Siz paldır küldür alıyorsunuz. Arkadaşım sordu. Cevap vereceksen şunu söyle; o adam şimdi nerede?" diye sordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, bir taraftan derin yapılarla mücadele ederken diğer taraftan da paralel yapılarla mücadele ettiklerini vurguladı.

Hiçbir zaman mandacılığı, vesayeti, derin ve paralel yapıları kabul etmediklerini söyleyen Özkan, şöyle konuştu:

"Biz 'Ne istediler de vermedik.' dedik, değil mi? Ne istemişlerdi bizden? 'Okul açacağız.' 'Eğitim kurumu açın ama siz devleti istiyorsanız devleti vermeyiz.' dedik. Devleti verenler, şefaate nail olanlardı. Kim şefaate nail oldu? Hamdolsun, o FETÖ elebaşının bedduasına muhatap olduk. Aranızda Ergenekon, Balyoz mağduru milletvekilleri de var. O milletvekillerinin mağduriyeti, Yargıtayın bozma kararıyla sübut bulmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ kalemşörleriyle birlikte keyifle Zaman gazetesi okuyup desteklerini sunarken, yine Kılıçdaroğlu Samanyolu televizyonuyla ilgili RTÜK'ün aldığı kararı protesto etmek ve desteğini sunmak için gitmişken Sayın Tanal arkadan sufle verdi. Yıl 2014. Tanal, 'Benim milletvekili maaşımı Bank Asya'da açtığım hesaba yatırın.' dedi. Bugün aranızdaki milletvekillerinin mağduriyetinin kaynağı FETÖ olarak sübut bulduktan sonra yaptı. Mahmut Tanal suçunu çok iyi biliyor."

Bunun üzerine Özkan ile CHP Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

Sataşmadan söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, "Sayın Özkan, ben Ergenekon, Balyoz'la ilgili mücadele verirken, ayağım kırılırken sen o davaya müdahillik talebinde bulunmuştun. Utanmıyor musun? FETÖ'nün etrafında neden tesbih gibi poz çektiniz. ABD'ye giden kadınlar, FETÖ'nün karşısında örtündü. Şu anda bu milletvekilleriniz bu türbanı takmıyorlar. FETÖ'cü aranıyorsa bunun kökü, tohumu, her şeyi AK Parti'dedir." demesi tartışmayı alevlendirdi.

Tanal, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in, süresinin bittiği uyarısına rağmen konuşmasına bir süre daha devam etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Hukukçular Derneği Başkanı olarak Balyoz davasına müdahillik talebinde bulundum. Yanlış mı yaptım?" diye sordu.

Özkan, "Sayın Tanal, bu kürsüye çıktı; 'Bank Asya'ya desteğe gitmedim.' demedi. 'Paramı buraya yatırmayın.' demedi. 'Zaman gazetesi, Samanyolu için destek vermedim.' demedi. Yani ihanet ayın 14'ü gibi ortaya çıkmışken desteklerini sundu." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Bilgiç, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

Özkan ile Tanal, verilen arada birbirlerinin üzerine yürüdü. Daha sonra AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.

Gerginliği araya giren milletvekilleri yatıştırdı. CHP milletvekilleri daha sonra Tanal'ı, Genel Kurul Salonu'ndan çıkardı.

GEZİ OLAYLARI TARTIŞMASI



Bu arada, teklifin görüşmeleri sırasında "Gezi olayları" tartışması da yaşandı.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Gezi olaylarında halkın eşitlik, özgürlük talebiyle sokakları doldurduğunu savunarak, "İnsanlar bir araya geldi ve ne Kürt-Türk diye bölebildiniz ne genç-yaşlı diye bölebildiniz ne kadın-erkek diye bölebildiniz. Şimdi direniş bir iddianameye sıkıştırılmaya çalışılıyor, bedel ödetilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Ersoy'un kin, nefret ve tahrik dolu bir konuşma yaptığını belirterek, "Gezi, milli iradeye, milletin barışına, huzuruna bir darbe teşebbüsüydü. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın bu ülkenin Kürtlerle, Araplarla, Türklerle, Türkmenlerle barış içerisinde yaşama iradesini bozamayacaksınız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Gezi'de, Paris Komünü gibi milletin yiyeceğini, içeceğini, parasını paylaşıp parkına, ağacına, yaşam biçimine sahip çıkışını gördük. Gezi, bu ülkenin utancı değildir; Gezi, bu ülkenin onurudur, onurumuza sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Özel'in, Gezi olaylarının ihtilal hareketi olduğunu Paris Komünüyle karşılaştırarak itiraf ettiğini dile getirerek, "Bunun 2-3 ağaçla, çevrecilikle alakasının olmadığı sonradan açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Geçtiğimiz yasama dönemlerinde de bunları yeterince tartıştık ama Sayın Özgür Özel, 'Paris Komünü' benzetmesiyle Gezi olaylarının gerçek tanımını da yapmıştır, kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Gezi olaylarının başlamasından birkaç gün sonra FETÖ, DHKP-C, PKK gibi terör örgütlerinin, meselenin üstüne çöktüğünü söyleyerek, "Türkiye'yi çok ciddi bir kaosa doğru sürükleyeceklerdi. Çok masum başlayan bir eylemi, o süreci doğru yönetemeyen bir iktidardınız, hala da öylesiniz." diye konuştu.

Tekrar söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, milletin hafızasında sokaklarda yakılan arabaların, camları kırılan iş yerlerinin, tamamen durma noktasına gelen toplumsal ve ticari yaşamın bulunduğunu vurgulayarak, "Gezi'nin terörize edilmiş eylem olduğu ve orada istismar edilen insanların duygularının bizzat terör örgütü mensuplarıyla terörize edildiği tarih nezdinde aşama aşama, zaman zaman ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AA