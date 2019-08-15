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15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 03:05:11

Tatil çilesi

Kurban Bayramı'nın son gününde, tatilcilerin dönüşe geçmesiyle yollarda araç kuyrukları oluştu. Çanakkale’de, vatandaşlar feribota binmek için saatlerce sıra bekledi. Edremit Körfezi İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi.

Hafta sonuyla birlikte 5 gün süren Kurban Bayramı tatili sona erdi. İzinlerini memleketlerinde ve sahil bölgelerinde geçirenler, tatilin son günü evlerine doğru dönüşe geçti. Her yıl olduğu gibi, yine ülkenin birçok noktasında yollarda ve iskelelerde yoğunluk yaşandı. Ege sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere geçmek için, Çanakkale merkez feribot iskelesinde kilometrelerce uzayan araç yoğunluğu oluşturdu. 

DOLDUR BOŞALT USULÜ SEFER 

Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı. Yoğunluk nedeniyle ek seferler düzenlendi. Toplam 17 feribotla, doldur boşalt usulü sefer yapıldı. Balıkesir'in Edremit, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinin bulunduğu Edremit Körfezi'nde yoğunluk yaşandı. Özellikle E-87 karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Sürücüler, uzun süre dur kalk yaparak ilerledi. Akçay yolunu kullanan sürücüler zaman zaman alternatif güzergâhlara yönlendirildi. 

TRAFİK LAMBALARI KAPATILDI 

Özel araçlarıyla yola çıkanlarla Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler, Yokuşbaşı mahallesi, Kıbrıs Şehitleri caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyruğuna takıldı. Araç yoğunluğunu azaltmak için ekipler çalışma yaparken trafik ışıkları pasif hale getirildi. Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde de yoğunluk yaşandı. Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1. 2. ve 3. viyadüklerle Bolu Dağı Tüneli arasında zaman zaman trafik durma noktasına geldi. 

DÖRT GÜNLÜK BİLANÇO: 52 ÖLÜ 427 YARALI

Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen, Kurban Bayramı tatilinde yine ölümlü ve yaralanmalı birçok kaza meydana geldi. Bayram tatilinin başlamasının ardından meydana gelen kazalarda 52 kişi hayatını kaybetti, 427 kişi ise yaralandı. Sadece son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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