  • Bist 100
    122280
  • Dolar
    5,8656
  • Euro
    6,5492
  • Altın
    293,2230
İstanbul
3 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kulüpler Birliği Vakfı ile Petrol Ofisi arasında iş birliği anlaşması imzalandı Kulüpler Birliği Vakfı ile Petrol Ofisi arasında iş birliği anlaşması imzalandı
Megastar Tarkan Tevetoğlu’nun annesi hastaneye kaldırıldı! Megastar Tarkan Tevetoğlu’nun annesi hastaneye kaldırıldı!
ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınav belgesi açıklandı! ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı ne zaman? ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınav belgesi açıklandı! ÖSYM Uzman Yardımcılığı Yazılı Giriş Sınavı ne zaman?
BM: Aralık ayından bu yana Türkiye sınırına 350 bin Suriyeli geldi BM: Aralık ayından bu yana Türkiye sınırına 350 bin Suriyeli geldi
Naim Süleymanoğlu’nun kızlarının 'Cep Herkülü' filminin durdurulması için açtığı dava reddedildi Naim Süleymanoğlu’nun kızlarının 'Cep Herkülü' filminin durdurulması için açtığı dava reddedildi
Sıla ve Hazer Amani balayına gitti! Sıla ve Hazer Amani balayına gitti!
Getir Kurucusu Nazım Salur: Şu ana kadar aldığımız yatırım aslında bir başlangıç Getir Kurucusu Nazım Salur: Şu ana kadar aldığımız yatırım aslında bir başlangıç
Meryem öğretmen yatılı okuyan öğrencilerine 'annelik' yapıyor Meryem öğretmen yatılı okuyan öğrencilerine 'annelik' yapıyor
Taşımakta zorlandığı davulu çalmaktan vazgeçmiyor Taşımakta zorlandığı davulu çalmaktan vazgeçmiyor
Bilim insanları, domuz gribiyle ilgili yeni bulgulara ulaştı Bilim insanları, domuz gribiyle ilgili yeni bulgulara ulaştı
Eren Derdiyok, Göztepe'den ayrıldı! İşte golcü oyuncunun yeni adresi Eren Derdiyok, Göztepe'den ayrıldı! İşte golcü oyuncunun yeni adresi
Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Comolli'yi bombaladı: Sıra sana da gelecekti Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, Comolli'yi bombaladı: Sıra sana da gelecekti
Başkan Erdoğan 'Bekliyoruz' demişti, Merkez Bankası'ndan son dakika faiz kararı! Faiz oranları 75 baz puan indirildi Başkan Erdoğan 'Bekliyoruz' demişti, Merkez Bankası'ndan son dakika faiz kararı! Faiz oranları 75 baz puan indirildi
Hafter Libya barış konferansına katılmayı kabul etti Hafter Libya barış konferansına katılmayı kabul etti
Başkan Erdoğan, Demirtaş tiyatrosuna gidenlere sert tepki gösterdi: Milletim gereken dersi verecektir Başkan Erdoğan, Demirtaş tiyatrosuna gidenlere sert tepki gösterdi: Milletim gereken dersi verecektir
Doğu Türkistan'da şiddetli deprem Doğu Türkistan'da şiddetli deprem
Mevlevi mutfağını 45 özel tarifle yaşatmaya çalışıyor Mevlevi mutfağını 45 özel tarifle yaşatmaya çalışıyor
Ruhani açık açık ABD'yi tehdit etti: Çok daha fazlasına sahibiz Ruhani açık açık ABD'yi tehdit etti: Çok daha fazlasına sahibiz
Bu köye 'korkmak' için binlerce kişi geliyor Bu köye 'korkmak' için binlerce kişi geliyor
Üniversiteliler yaklaşık bin çocuğun hayatına dokundu Üniversiteliler yaklaşık bin çocuğun hayatına dokundu
Karslı çocukların bidonlarla kızak eğlencesi Karslı çocukların bidonlarla kızak eğlencesi
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman? 2020 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman? 2020 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman?
Fenerbahçe'de Damien Comolli görevinden istifa etti Fenerbahçe'de Damien Comolli görevinden istifa etti
Öğrencilere gökyüzünü sevdirmek isteyen pilot rotasını okullara çevirdi Öğrencilere gökyüzünü sevdirmek isteyen pilot rotasını okullara çevirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ocak 2020 Perşembe 14:11:32 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 14:12:33

Taşımakta zorlandığı davulu çalmaktan vazgeçmiyor

Edirne'de öğrenci koçluğu uygulamasıyla davul çalma yeteneği keşfedilen 11 yaşındaki Egemen Ertan, okulun müzik atölyesinde çalışmalara katılıyor, evinde ise davul alamadığı için su bidonu ile ritim tutarak yeteneğini geliştiriyor.

Edirne'de ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Egemen Ertan, taşımakta zorlandığı davulunu büyük bir ustalıkla çalıyor.

Mimar Sinan Ortaokulunda öğretmenler, 7. sınıf öğrencisi Egemen'in derslerde sıraya vurarak ritm tuttuğunu fark etti.

Okulda hayata geçirilen "öğrenci koçluğu" uygulaması kapsamında küçük Egemen'in evini ziyaret eden öğretmenler, ailesinden, öğrencilerinin davul çalmaya merakı ve yeteneği olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine dönem başında okulun Tasarım ve Beceri Atölyesi'ne kaydı yapılan Egemen, müzik öğretmeni Remzi Gürtunca ile çalışmalarını sürdürüyor.

Okuldan arta kalan zamanda atölyede çalışan "minik davulcu" evinde de bidonla ritim tutuyor.

Okul müdürü İkram Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullarda Tasarım ve Beceri Atölyesi oluşturulduğunu söyledi.

Atölyelerin öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi açısından katkı sunduğunu anlatan Kalkan, Egemen'in de bu çocuklardan biri olduğunu ifade etti.

Müzik öğretmeni Gürtunca ise Egemen'in ritim ve kulak uyumu olduğu için davuluyla birçok ezgiyi çalabildiğini dile getirdi.

"Konservatuvarda eğitim almayı istiyorum"

Okulun 7. sınıf öğrencisi Egemen Ertan da davulu 3-4 sene önce düğünde gördüğünü o günden bu yana bidon ve masada ritim tuttuğunu anlattı.

İlkokulda öğretmeninin yeteneğini fark etmesi üzerine annesinin kendisine küçük bir davul aldığını belirten Ertan, "O davul sonra kırıldı. Sonra komşumuz davulunu verdi bana. O davulu çok güzel çalıyordum, çok eğleniyordum. Komşumuz benden davulu alınca çok üzüldüm. Hayatımda bir boşluk hissettim." dedi.

Küçük Egemen, okuldaki davulla çalışmalara devam ettiğine değinerek, "Remzi öğretmenim burada bana birçok nota öğretti. Okul sonrası eve gidince de su bidonuyla davul çalıyorum. Büyüyünce konservatuvarda eğitim almayı istiyorum." diye konuştu. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ