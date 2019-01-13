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13 Ocak 2019 Pazar 09:41:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:08:09

696 sayılı KHK Taşeron açıklaması neydi

Bilindiği üzere, 696 sayılı KHK ile 4/12/2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan taşeron personele bazı şartlar dahilinde kadro verilmiş ve kadroya geçirilme işlemleri 2/4/2018 tarihinde tamamlanmıştır. MEB'den tüm birimlere gönderilen resmi yazıda, kadroya geçirilmiş taşeron personele yüzde 4 zam uygulanması istendi. Bakanlık ayrıca, aylık brüt asgari ücreti 2558 TL'den az olanların ücretinin 2558 TL'ye yükseltilmesini istedi.

Bilindiği üzere, 696 sayılı KHK ile 4/12/2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan taşeron personele bazı şartlar dahilinde kadro verilmiş ve kadroya geçirilme işlemleri 2/4/2018 tarihinde tamamlanmıştır.

MEB'den tüm birimlere gönderilen resmi yazıda, kadroya geçirilmiş taşeron personele yüzde 4 zam uygulanması istendi. Bakanlık ayrıca, aylık brüt asgari ücreti 2558 TL'den az olanların ücretinin 2558 TL'ye yükseltilmesini istedi.

Ayrıca, birimlere gönderilen resmi yazıda, konunun Çalışma Bakanlığından sorulduğu, farklı bir açıklama veya düzenleme olması halinde, bu durumun da iletileceği belirtildi.

ZAM TALEPLERİ

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Arslan, kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçiler ile başta KİT'ler olmak üzere kapsam dışındaki iş yerlerinde çalışan işçilerin ücret artışıyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Mektubunda, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda taşeron şirketler üzerinden çalışan işçilerin kadroya geçiş işlemlerinin 2 Nisan 2018 itibarıyla tamamlandığını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Kadroya geçen çalışanların ücretleri ve sosyal hakları, 696 sayılı KHK gereğince geçiş tarihinden önce Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan ve yürürlük süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, altışar aylık dönemler halinde yüzde 4 olarak belirlenmiştir. Bu ücret zamları ve sosyal haklar, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016'daki enflasyon verilerine göre belirlenmiş olup, 2018 yılı enflasyonunun yüzde 20,30 olması nedeniyle tekrar gözden geçirilmesinin gerektiğine inanıyoruz."

Çalışanların satın alma gücünün büyük ölçüde zayıfladığını aktaran Arslan, "Hükümetimizin, el emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, taşeron şirketlerde çalışırken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile halen KİT'lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, ilave ücret artışı konusunda çalışanların çok büyük talep ve beklentilerinin bulunduğunu belirttiği mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

 

"Emekçi kardeşlerimizin haklı taleplerini..."

 

"Üyelerimiz, bu talep ve beklentilerini doğrudan sendikalarımıza ve Konfederasyonumuza iletmektedirler. Üyelerimiz bu taleplerini dilekçe göndermek şeklinde demokratik yöntemlerle ortaya koymaktadırlar. Mahalli seçimler sürecinde olduğumuzun altını çizerek, emekçi kardeşlerimizin, bu haklı ve yerinde taleplerine olumlu bir karşılık verilmesinin önemine vurgu yapmak istiyoruz. Bu nedenle, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerimizde ve sosyal haklarımızda en az enflasyon oranında artış yapılmasını yüksek müsaadelerinize arz ediyoruz."

Arslan'ın mektubunu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan

Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ile Lütfi Elvan'a da yolladığı öğrenildi.

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