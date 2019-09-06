  • Bist 100
    100278
  • Dolar
    5,6968
  • Euro
    6,2923
  • Altın
    276,7800
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hastane yönetimden açıklama: Taciz iddialarının hedefi personel açığa alındı Hastane yönetimden açıklama: Taciz iddialarının hedefi personel açığa alındı
Suriye sınırına askeri sevkiyat Suriye sınırına askeri sevkiyat
Ziynet Sali Kuşadası'nda sahne aldı Ziynet Sali Kuşadası'nda sahne aldı
2 inşaat işçisinin feci ölümü! Kahreden detay 2 inşaat işçisinin feci ölümü! Kahreden detay
"Fibersiz ev kalmayacak" "Fibersiz ev kalmayacak"
Tartıştığı kocasını keserle öldürdü Tartıştığı kocasını keserle öldürdü
Hurda kağıt dönüşüme yetmiyor Hurda kağıt dönüşüme yetmiyor
Kırtasiye ürünlerine sıkı denetim Kırtasiye ürünlerine sıkı denetim
ABD medyası en fazla Müslümanlar hakkında olumsuz haber yapıyor ABD medyası en fazla Müslümanlar hakkında olumsuz haber yapıyor
150 bin kişi patron oldu 150 bin kişi patron oldu
Emekliye 490 lira zam Emekliye 490 lira zam
Oyun oynarken kahreden son Oyun oynarken kahreden son
Kahramanmaraş'ta cinsel taciz iddiası Kahramanmaraş'ta cinsel taciz iddiası
Slime operasyonu Slime operasyonu
Güzellik merkezinde akıl almaz olay Güzellik merkezinde akıl almaz olay
Çiviyle gelen ölüm Çiviyle gelen ölüm
Millilere konser dopingi Millilere konser dopingi
SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi
Keyfi yok Keyfi yok
Kuaför kazası Kuaför kazası
"Sesim Günel Abi gibi" "Sesim Günel Abi gibi"
Çocukluk hayali gerçekleşti Çocukluk hayali gerçekleşti
Perihan’a görkemli açılış Perihan’a görkemli açılış
SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Eylül 2019 Cuma 01:01:01 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 01:01:59

Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

Konya'da, Fadik Sağdıç (46), tartıştığı eşi Veysel Sağdıç'ı (53) başına keserle vurarak öldürdü.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Veysel Sağdıç, eşi Fadik Sağdıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fadik Sağdıç, eşi Veysel Sağdıç'a eline geçirdiği keserle saldırdı. Başından yaralanan Veysel Sağdıç, kanlar içinde yığıldı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel Sağdıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fadik Sağdıç ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ