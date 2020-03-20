20 Mart 2020 Cuma 09:48:42 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 13:34:55
Tartıştığı kocasını iple boğarak öldürdü
Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşini iple boğan kadın gözaltına alındı.
Estergon Caddesi'ndeki evine geç saatte alkollü geldiği öne sürülen İsmail Katar ile eşi E.Katar arasında tartışma çıktı. Çiftin sözlü tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çocukların uyuduğu sırada yaşanan kavgada E.Katar, kocasını iple boğdu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, E.Katar gözaltına alındı.
AA
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