Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanan ve eşinden ayrı yaşayan genç kendi evini yaktı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni evli olduğu öğrenilen ve eşinden ayrı yaşayan S.Ö.(28), eşi N.Ö.'nün (24) kaldığı kendi evine gitti. Burada evde bulunan kayınpederi M.Ç.(65) ile damat S.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmada kayınpeder M.Ç., damadını bıçakla kalçasında hafif şekilde yaraladı.

Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan damat S.Ö. eşinin kaldığı kendi evine giderek burayı ateşe verdi. Yangın müdahale sonucu söndürülürken S.Ö., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



İHA