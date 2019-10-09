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09 Ekim 2019 Çarşamba 16:01:53 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:03:28

Tartıştığı karısını ruhsatsız tabancayla başından vurup öldürdü

Kayseri'de eşiyle tartışan koca, ruhsatsız tabancasıyla karısını başından vurup öldürdü. Cinayet sonrası polisi arayan katil koca, "Eşimi vurdum" diyerek olay yeri adresini verdikten sonra kayıplara karıştı.

Kayseri'de'de Mehmet Dik (32), evde tartıştığı eşi Gizem Vural Dik'i (27) başından tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyleyerek ortadan kaybolan Mehmet Dik her yerde aranıyor.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'nda meydana geldi. Klima tamircisi Mehmet Dik, 4 yıllık eşi, 1 çocuk annesi eşi Gizem Vural Dik ile 3'üncü kattaki evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

OTOMOBİLİYLE KAÇTI

Mehmet Dik, kısa sürede kavgaya dönen olayda, ruhsatsız tabancasını çıkarıp, eşine ateş ederek otomobiliyle kaçtı. Mehmet Dik, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Çeçenistan Parkı'nda aracını bırakıp, 155 Polis İmdat hattını aradı. "Eşimi vurdum" diyerek olay yeri adresini veren Mehmet Dik, daha sonra kaçtı.

ÇİLİNGİR İLE EVE GİRDİLER

Eve gelen polis ekipleri, kilitli kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeriye girdi. Gizem Vural Dik, oturma odasında yerde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Gizem Vural Dik'in öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cesedi, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, parkta terk edilen otomobilde inceleme yaparken, kayıplara karışa Mehmet Dik'i yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

 

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