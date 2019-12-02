Tartıştığı eşini üzerine kaynar su dökerek yaktı
Samsun'da bir kişi, önce darp ettiği eşini üzerine kaynar su dökerek yaktı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken olay sonrası kaçan koca aranıyor.
Samsun'da bir kişi darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak hastanelik etti.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi S.K.(61), evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.'yi darp ederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı.
Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cani koca ise kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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