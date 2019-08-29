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29 Ağustos 2019 Perşembe 12:28:17 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:37:06

Tartıştığı annesini boğarak öldürdü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini boğarak öldürdü. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Mert K. ile eşinden boşanan annesi Meryem Köken (50) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda Mert K., annesini boğazını sıkarak öldürdü. Şahıs, cinayetin şüphe uyandırmaması için akrabalarını arayarak annesinin hareketsiz yattığını anlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopside boynunun kırık olduğu belirlendi 

Otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Meryem Köken'in boynunda kırık olduğu ve boğazında darp izlerinin bulunduğu tespit edildi. Olayın cinayet olabileceği üzerinde duran polis, Mert K.'nın ifadesine başvurdu. İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Ordu Adliyesine sevk edilen zanlı, gazetecilerin "Annenizi öldürdüğünüz için pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" cevabını verdi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

(AA)

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