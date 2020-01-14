Tarsus devlet hastanesindeki patlamada 5 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesindeki devlet hastanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre patlama hastanenin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında oluştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi.
Tarsus Devlet Hastanesi'nin ana bina kazan dairesinde işçiler, ısıtma ve soğutma ünitesinde bakım ve onarım çalışması yaparken, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 5 işçi aynı hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. İşçilerden 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
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