Tarım arazisinde 1 kilometrelik yarık oluştu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Doğanlı köyünde tarlalarında derin yarıkların oluştuğunu görünce endişelenen köylüler, durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğüne bildirdi.

AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki oluşumun derinliğinin bazı yerlerde 5 metreyi bulduğu tespit edildi.

Yetkililerin hazırlayacağı raporu, AFAD Başkanlığına sunacağı öğrenildi.

AFAD yetkilileri, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle yeraltı sularının zamanla azalmasına bağlı olarak arazide deformasyonların oluştuğunu bildirdi.

Benzeri durumların, önceki yıllarda yakın çevredeki Haydarlı beldesi ile Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinde de görüldüğü belirtildi.

Öte yandan Dinar Kaymakamlığı tarafından arazideki oluşumun doldurulması için çalışma yapılacağı ifade edildi.

(AA)