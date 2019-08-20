Tarihi sevdiren Haluk Dursun hocaya veda
Dün Van Erciş'e giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor
Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.
Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a ulaştı. Dursun'un naaşı özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi. Bakan Yardımcısı Dursun için saat 14.30'da Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.
Sultanahmet Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Dursun'un cenazesi Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.
(AA)
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