27 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 23:13:53
Tarihi kemerde defineci talanı
Defineciler İstanbul Sultangazi'de, Mimar Sinan tarafından yapılan Güzelce Kemeri çevresinde ve kilise olarak bilinen atıl durumdaki bir yapıda kazmadık yer bırakmadı.
Çok sayıda çukur kazan defineciler, tarihi eserlere de büyük zarar verdi. Bölge sakinleri kaçak kazılardan rahatsız olduklarını belirterek, yetkililerden definecilere engel olunmasını istedi.
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