04 Temmuz 2019 08:00 | Perşembe
Tarihi karaladılar
Tepki çeken olay, Bursa’da yaşandı. Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan İznik'teki surlara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan İznik'in 2000 yıllık surlarına zarar verilmesi, vatandaşları isyan ettirdi.Duruma tepki gösteren turizmci Bekir Uslu, “Surlar tarihe ışık tutuyor. Turistlerin de gözdesi; ancak bu saldırılar, ciddi anlamda zarar veriyor. Rezil oluyoruz; ayıptır, günahtır” dedi. Olayın ardından surlara zarar veren şahıs veya şahısların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT