Tarihi karaladılar

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan İznik'in 2000 yıllık surlarına zarar verilmesi, vatandaşları isyan ettirdi.Duruma tepki gösteren turizmci Bekir Uslu, “Surlar tarihe ışık tutuyor. Turistlerin de gözdesi; ancak bu saldırılar, ciddi anlamda zarar veriyor. Rezil oluyoruz; ayıptır, günahtır” dedi. Olayın ardından surlara zarar veren şahıs veya şahısların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.