Tarihi kalede kanalizasyon rezaleti

Bizans döneminden günümüze kadar ulaşan ve 2015 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan tarihi Amasra Kalesi, altyapı yetersizliğinin kurbanı oldu.

PİS KOKU YAYIYOR

Kaleiçi ve Boztepe mahallesinin birbirine bağlandığı kemer, köprüdeki kanalizasyon tahliye borusundan sızan pis su, kale duvarlarının arasından geçerek denize dökülüyor. Görüntü kirliliğine neden olan kanalizasyon suyu, yaydığı pis koku yüzünden ilçe sakinleri için de risk oluşturuyor.

BORU KALDIRILACAK

Sorunun bir haftadır devam ettiğini belirten vatandaşlar, belediye ekiplerine tepki gösterdi. Kalenin turistler tarafından ziyaret edildiğini ifade eden vatandaşlar, çirkin görüntünün bir an önce düzeltilmesini istedi. Tepkilerin ardından, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, kanalizasyon tahliye borusunun kaldırılacağını açıkladı.