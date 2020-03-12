Tarihi İshakpaşa Camii ve türbe dezenfekte edildi

Sağlık Bakanlığının Türkiye'de de koronavirüs vak'asının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından İnegöl'de tedbirler artırıldı. Her gün yüzlerce kişinin geldiği İshakpaşa Cami ve türbesinde ilaçlama yapıldı. Bu çalışmalar önümüzdeki günlerde ilçede bulunan bütün camilerde gerçekleştirilecek.

İHA