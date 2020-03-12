12 Mart 2020 Perşembe 11:08:27 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 11:13:00
Tarihi İshakpaşa Camii ve türbe dezenfekte edildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde İshakpaşa Camii ve türbesinin bulunduğu alanda virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek maksadıyla dezenfekte çalışması yapıldı.
Sağlık Bakanlığının Türkiye'de de koronavirüs vak'asının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından İnegöl'de tedbirler artırıldı. Her gün yüzlerce kişinin geldiği İshakpaşa Cami ve türbesinde ilaçlama yapıldı. Bu çalışmalar önümüzdeki günlerde ilçede bulunan bütün camilerde gerçekleştirilecek.
İHA
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