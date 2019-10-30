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30 Ekim 2019 Çarşamba 15:44:42 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 15:46:26

Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aşık: Balık-ekmek teknelerinin kaldırılacağına inanamıyoruz

Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Aşık,"Bir hafta önce ihtarname geldi, 1 Kasım'a kadar burayı terk etmemiz için süre verildi. Teknelerin kaldırılacağına hala inanamıyoruz, bence kalkmayacak." dedi.

Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aşık, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gönderilen ihtarnameye göre, 1 Kasım'a kadar Eminönü'ndeki balık ekmek satışı yapılan yerlerin boşaltılması gerektiğini belirterek, "Tekneler kaldırılırsa bu durum insanlardan çok büyük bir tepki alır. Teknelerin kaldırılacağına hala inanamıyoruz, bence kalkmayacak." dedi.

Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 44 yıldır Eminönü'nde balık-ekmek sattıklarını anlatarak, "Bir hafta önce ihtarname geldi, 1 Kasım'a kadar burayı terk etmemiz için süre verildi, terk etmediğimiz zaman da polis gücüyle boşaltılacağı belirtildi. Biz hiçbir zaman burada zorluk çıkaran insanlardan olmadık, olamayız da. Bu nedenle polis gücüne gerek yok, bizler milliyetçi insanlarız." ifadelerini kullandı.

Bu işin bir aile geleneği olduğunu, dedesinden miras kaldığını belirten Aşık, şöyle devam etti:

"Tekneler kaldırılırsa bu durum insanlardan çok büyük bir tepki alır. Balık ekmek satan üç tekne de Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifine bağlıdır ve bünyesinde yaklaşık 150 kişi çalışıyor. 150 kişinin ötesinde dışarıdan bizimle iş yapan diğer iş kollarından insanlar da buradan ekmek yiyor. Yani buradan en az 400 kişi para kazanıyor, evine ekmek götürüyor. Sayın Başkanımız bütün bunları duysun, bu insanların hepsinin işini elinden almak kul hakkıdır, büyük bir vebal almaktır. Rızkı veren Allah'tır, inşallah bir şey olmaz ve yüzlerce kişi buradan ekmeğini yemeye devam eder.

Teknelerin kaldırılacağına hala inanamıyoruz, bence kalkmayacak. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, böyle bir şey yapacağına inanamıyorum çünkü insanlar Eminönü'ne geldiği zaman gelip-göreceği yer ya balık-ekmek ya Mısır Çarşısı ya da Yeni Cami'dir."

"Umarım yüksek mevkideki ağabeylerimiz, güzel bir çözüm bulur"

Mehmet Aşık'ın oğlu Mert Ali Aşık da karar nedeniyle zor durumda kaldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Son bir haftadır, alınan karar nedeniyle çok zor durumda kaldık. Umarım yüksek mevkideki ağabeylerimiz bu konuyla ilgili güzel bir çözüm bulur ve hiçbirimiz işimizi kaybetmeyiz. Şu anda 1 Kasım'ı bekliyoruz çünkü elimizden gelen bir şey yok gibi görünüyor. Balıkçı teknemizin dedem, babam ve bize kadar gelen bir geçmişi var inşallah bizden de çocuklarımıza kalır. Burası bizim ekmek teknemiz, kimse ekmek teknesinin kapanmasını istemez. Ekrem İmamoğlu'na sevgi ve selamlarımı gönderiyorum ve elinden geldiği gayret kadarıyla bize yardım etmesini rica ediyorum."

Balıkçı Aydın Karagöz ise 20 yıldır burada balık-ekmek sattığını belirterek, "Teknelerin kaldırılma olayı, bizim için çok kötü oldu ve işin aslı teknelerin kaldırılacağına inanmıyoruz, inşallah öyle bir şey olmaz. Burada herkesin zaten yeterince sorunu, borcu, bakmak zorunda olduğu ailesi var." dedi.

İhtarnameden

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden gönderilen ihtarnamede, şu ifadeler yer aldı:

"Fatih ilçesi Galata Kulesi ile Turyol iskele arası 3 no'lu balık ekmek satış yeri İstanbul Noterliğinden onaylı 20.07.2007 tarihli ve 20045 sayılı kira sözleşmesi ile adınıza kiralanmıştır. Adınıza kiralanmış olan taşınmazın kira süresi 01.11.2019 tarihinde sona ermekte olup, kira süreniz uzatılmayacaktır. Bu itibarla bahse konu taşınmazın belirtilen tarihte boş ve işgalsiz olarak belediyemize teslim edilmesini, aksi takdirde 2880 Sayılı Kanun'un 73. maddesine göre Mülki İdare Amirliğince tahliye edileceğiniz ve doğacak her türkü zarardan tarafınızın sorumlu olacağı hususunu ihtaren tebliğ ederim."

(AA)

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