  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yazıcıdan para basan kalpazanlar serbest Yazıcıdan para basan kalpazanlar serbest
Kilometrelerce araç kuyruğu Kilometrelerce araç kuyruğu
Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Büyük buluşma Büyük buluşma
Balon gibi şişiyor Balon gibi şişiyor
4 bin 500 yıllık ekmek 4 bin 500 yıllık ekmek
Lekima yıktı geçti Lekima yıktı geçti
Yozgat'a ilk uçak seferi 2022'de Yozgat'a ilk uçak seferi 2022'de
ABD ikiyüzlülükte sınır tanımıyor! YPG'ye Türkiye için söz verdiği ortaya çıktı... ABD ikiyüzlülükte sınır tanımıyor! YPG'ye Türkiye için söz verdiği ortaya çıktı...
Arturo Vidal hayal değil Arturo Vidal hayal değil
'Komşularımız akıllarını başlarına toplasın' 'Komşularımız akıllarını başlarına toplasın'
'Güvenli bölge kararı önemli bir adım' 'Güvenli bölge kararı önemli bir adım'
'Fenerbahçe’de seve seve oynarım’ 'Fenerbahçe’de seve seve oynarım’
'Tuzak kuranlar hüsrana uğrayacak' 'Tuzak kuranlar hüsrana uğrayacak'
Çanakkale Eceabat'ta orman yangını Çanakkale Eceabat'ta orman yangını
'Yusuf’un gidişi hayırlı oldu' 'Yusuf’un gidişi hayırlı oldu'
Meteoroloji son dakika raporu! Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji son dakika raporu! Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?
Alemin kralı geliyor Alemin kralı geliyor
Savunmaya milli Toprak Savunmaya milli Toprak
Baykar ve Ukrspetseskport'tan ortak hamle! Türkiye ve Ukrayna 'seri'ye bağlayacak Baykar ve Ukrspetseskport'tan ortak hamle! Türkiye ve Ukrayna 'seri'ye bağlayacak
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredilerine rekor başvuru talebi! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredilerine rekor başvuru talebi!
Adana Çukurova'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı Adana Çukurova'da bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi
Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ağustos 2019 Pazar 01:01:08 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 01:03:58

Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Burdur'da, süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu Hasibe Şenkaya (71) hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında kent merkezindeki Tugay kavşağında meydana geldi. Fehmi T. yönetimindeki 15 SD 013 plakalı süt tankeri, Nurettin Yalçın (59) yönetimindeki 15 NY 244 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyon sürücüsünün yara almadığı kazada otomobil sürücüsü Nurettin Yalçın ve eşi Emel Yalçın (54) ile Gülsüm Yarar (47) ve Hasibe Şenkaya yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Hasibe Şenkaya, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Emel Yalçın ve Gülsüm Yarar ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Kamyon sürücüsü Fehmi T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AĞABEYİNİN DUASINDAN DÖNÜYORDU

Kazada yaşamını yitiren Hasibe Şenkaya'nın geçen hafta vefat eden ağabeyinin yedinci gün duasının yapıldığı Kozluca köyünden Burdur'a dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

(DHA)

ABD ikiyüzlülükte sınır tanımıyor! YPG'ye Türkiye için söz verdiği ortaya çıktı...
Baykar ve Ukrspetseskport'tan ortak hamle
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredilerine rekor başvuru talebi!
Meteoroloji son dakika raporu! Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?
Sokak ortasındaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Sosyal medyada 'Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası büyük ilgi gördü
“Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak”
İçişleri Bakanı Soylu, trafik denetimine katıldı
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi
Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Bebeğiniz için anne sütü ile gelen sağlık
Uçak ambulans Leo bebek için havalandı
Kayseri'de pazarlıkta kırdığı eli öpmeye gitti
Kurban eziyet değil ibadettir! Havasız bırakılan 5 kurbanlık danadan 1’i ölmek üzereyken kesildi
CHP'nin kovduğu işçiler bu bayram kurban kesemiyor
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!
54 yaşında Manisa-İzmir arası her gün koşuyor
Fenerbahçe, Zanka transferi açıkladı
Türkiye'de yüzülebilecek temiz plajlar
Başörtülü kadınlar, karikatürlerde nasıl yansıtılıyor? Ya cahil ya ev hanımı!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ