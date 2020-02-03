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03 Şubat 2020 Pazartesi 13:17:30 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 13:22:26

Tanımadığı şahsı döverek öldürdü!

Antalya’da tanımadğı Cafer Çağımnı'yı (62) sebepsiz yere öldüren sanık Yasin Turgut, savcıya, "Şahsı tanımam, husumetim yok, hatırlamıyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 2 Mayıs tarihinde, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir barda garsonluk yapan ve aşırı derecede alkollü olduğu iddia edilen Yasin Turgut (31), daha önce tanımadığı, başka bir barda aşçı olarak çalışan Cafer Çağımnı'nın aracına bindikten sonra bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin Turgut, Cafer Çağımnı'ya saldırarak darbetmeye başladı. Aldığı darbeler sonucu kaldırıma düşen Çağımnı'ya bu kez tekme atarak ağır şekilde yaralayan Yasin Turgut, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Turgut tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Cafer Çağımnı ise 1,5 ay sonra yaşamını yitirdi.

Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen otopsi raporunda, “Maktulün ölümünün adli tahkikatta belirtildiği şekilde, etkili eylemle oluşabilir şekilde, künt kafa travmasına bağlı maksilla kırığı ile birlikte beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu" ifadeleri yer aldı.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Duruşmaya tutuklu sanık Yasin Turgut, öldürülen Cafer Çağımnı'nın eşi Songül Çağımnı ile taraf avukatları katıldı. 16 yıla kadar hapsi istenen sanık Yasin Turgut, aşırı alkollü olması nedeniyle maktulün aracına neden ve nasıl bindiğini hatırlamadığını, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi. Şikayetçi Songül Çağımnı ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında otopsi raporuna dikkat çekerek, “Olay tarihinde aynı araçtan inen sanık maktule saldırarak darbetmiş, kaldırıma düşen maktule sürekli tekme atmış ve maktulü ağır derecede yaralamıştır. Maktul hastanede vefat etmiştir. Olayda, sanığın mağdurun hayati bölgesi olan yüz ve kafa bölgesine tekme ve yumrukla birden fazla vurması eylemi, sanık ve maktulün önceye dayanan dosyaya yansıyan husumetlerinin bulunmaması birlikte değerlendirildiğinde sanığın maktule karşı 'ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' eyleminden sorumlu olduğu anlaşılmıştır" dedi.

Sanığın tutukluluğuna devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

(DHA)

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