Tamir ettiği ocağı çakmakla kontrol eden usta mutfağı havaya uçurdu
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında patlama meydana geldi. Patlamanın doğalgazlı ocağı tamir eden ustanın kontrol etmek için çakmağı çakmasıyla meydana geldiği öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında oturan aile, ocaklarındaki sorunu gidermesi için eve usta çağırdı.
Eve gelen usta tamiratın ardından çakmaklı kontrol yapınca patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle mutfak duvarı yıkılırken usta ise yaralandı.
PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI
Patlamayla birlikte evde yangın da çıktı. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, ambulans ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İHA
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