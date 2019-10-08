  • Bist 100
    101859
  • Dolar
    5,8338
  • Euro
    6,3901
  • Altın
    280,8190
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı
Tamir ettiği asansörün altına kalan teknisyen hayatını kaybetti Tamir ettiği asansörün altına kalan teknisyen hayatını kaybetti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
MSB altını tekrar çizdi: Tek koalisyon ve NATO ülkesiyiz MSB altını tekrar çizdi: Tek koalisyon ve NATO ülkesiyiz
Putin, NASA astronotuna Cesaret madalyası verilmesi konusunda kararname imzaladı Putin, NASA astronotuna Cesaret madalyası verilmesi konusunda kararname imzaladı
Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da birlik beraberlik mesajı Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da birlik beraberlik mesajı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi
Dışişleri'nden İtalya'ya çok sert kınama Dışişleri'nden İtalya'ya çok sert kınama
Hollywood değil TSK yapımı: Allah Türk komandosunu korusun Hollywood değil TSK yapımı: Allah Türk komandosunu korusun
Masterchef Açelya kimdir? Masterchef Açelya Kılıçay kaç yaşında, nereli? Masterchef Açelya kimdir? Masterchef Açelya Kılıçay kaç yaşında, nereli?
Mustafa Cengiz: Fatih hocayla görüş ayrılıkları olabilir ama konu çözüldü Mustafa Cengiz: Fatih hocayla görüş ayrılıkları olabilir ama konu çözüldü
Galatasaray'dan Ever Banega sürprizi Galatasaray'dan Ever Banega sürprizi
EYT son dakika gelişmesi var mı? Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika 2019 gelişmeleri EYT son dakika gelişmesi var mı? Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika 2019 gelişmeleri
Ergenekon kumpasında flaş gelişme: Firari 2 isim hakkında kırmızı bülten kararı Ergenekon kumpasında flaş gelişme: Firari 2 isim hakkında kırmızı bülten kararı
Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, şifreli mi? Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, şifreli mi?
Trafik polisi, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit ettikten sonra böyle yakalanmış Trafik polisi, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit ettikten sonra böyle yakalanmış
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
İzmit'te mimarisi ile şaşkına çeviren bina İzmit'te mimarisi ile şaşkına çeviren bina
Sevgili Geçmiş dizisi konusu nedir? Sevgili Geçmiş dizi oyuncuları kimler? Sevgili Geçmiş dizisi konusu nedir? Sevgili Geçmiş dizi oyuncuları kimler?
Brezilyalı futbolcu Michel Bastos futbolu bıraktı Brezilyalı futbolcu Michel Bastos futbolu bıraktı
Azize dizisi ne zaman başlıyor? Azize dizisi oyuncuları kim? Azize dizisi ne zaman başlıyor? Azize dizisi oyuncuları kim?
Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz istifa etti Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz istifa etti
Trump'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan açıklaması Trump'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan açıklaması

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ekim 2019 Salı 18:50:50 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 18:51:35

Tamir ettiği asansörün altına kalan teknisyen hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir elektrik teknisyeni, tamir ettiği asansörün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Hacettepe Mahallesi Elif Tuğba Sitesi Ömer Apartmanı'nda meydana geldi. Öğle saatlerinde Recep Tanrıkol (53) isimli teknisyen apartmana yapılan ek katın asansörünü yapmaya başladı. Teknisyenin tamir ettiği asansör, bir anda üzerine düştü. Apartman sakinleri olayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Tanrıkol'u asansör boşluğundan çıkardı.

Olay yerine gelen Tanrıkol'un yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri Tanrıkol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Tanrıkol'un cenazesi daha sonra otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Başkan yardımcıları ile birlikte olay yerine gelen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner yetkililerden bilgi aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ