Talih kuşu kime kondu?

Geçen yıl tam bilete çıkan 70 milyonluk büyük ikramiye, şanslı kişi bir yıl boyunca ortaya çıkmadığı için Hazine'ye devredilmişti. Bu yıl 'Milyoner kim, sorusu' 4 şanslı şehrin gündemi oldu.

Bursa İnegöl'deki biletin bir hipermarketten satın alındığı öğrenilirken, Gaziantep'te bileti satan seyyar bayi Gökhan Küldöken, "Biz yağmur çamur demeden ona bilet sattık. O da gelsin bizi görsün" dedi.