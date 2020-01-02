02 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 00:41:15
Talih kuşu kime kondu?
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiye, İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Bursa'ya bölündü.
Geçen yıl tam bilete çıkan 70 milyonluk büyük ikramiye, şanslı kişi bir yıl boyunca ortaya çıkmadığı için Hazine'ye devredilmişti. Bu yıl 'Milyoner kim, sorusu' 4 şanslı şehrin gündemi oldu.
Bursa İnegöl'deki biletin bir hipermarketten satın alındığı öğrenilirken, Gaziantep'te bileti satan seyyar bayi Gökhan Küldöken, "Biz yağmur çamur demeden ona bilet sattık. O da gelsin bizi görsün" dedi.
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