Taksisine binen kadın müşterisine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Olay, İzmit Kent Ormanı'nda meydana geldi. Jandarma karakoluna gelen genç kadın, bir taksicinin tecavüzüne uğradığı iddia ederek şikayette bulundu. Genç kadın, İzmit şehir merkezinde taksi sürücüsü R.B.'nin aracına bindiğini, kendisini zorla Kent Ormanı'na götürdüğünü, burada tecavüz ettiğini ileri sürdü.

ZANLI TUTUKLANDI

Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma, R.B.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. tutuklandı.

(DHA)