20 Mart 2020 Cuma 17:11:47 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 17:23:01
Taksicilerin kafası karışmış! Bu kez de 'Koronavirüs'ü protesto ettiler
Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını insanlar kadar ekonomileri de sosyal hayatı da etkiliyor. Korona'dan etkilenenler arasında tabi İstanbul taksicileri de var. İnsanların bir metreden daha fazla yakınlaşmasını sağlayan her türlü organizasyonu iptal eden Türkiye'de üzlerce taksici, işlerini durdurma noktasına getirdiği gerekçesiyle koronavirüsü protesto etti!
İnanılmaz eylemin adresi İstanbul Esenyurt! Dünyada onbinden fazla kişinin canını alan koronavirüse karşı Türkiye topyekün önlem alıp savaş başlatmışken garip bir eylem taksici esnafından geldi.
KAFALARI KARIŞMIŞ!
Yüzlerce taksici işleri durma noktasına geldiği gerekçesiyle biraraya gelip koronaya korna çaldı. Taksicilerin bi eylerine vatandaşlardan yoğun tepki geldi. Emniyet Müdürlüğü'ne eylem şikayet edildi.
- Taksicilerin kafası karışmış! Bu kez de 'Koronavirüs'ü protesto ettiler
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