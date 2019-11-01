01 Kasım 2019 Cuma 09:23:23 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 09:24:04
Takla atan polis aracındaki memur yaralandı
Bayrampaşa'da takla atan polis aracındaki bir memur hafif şekilde yaralandı.
81160 plakalı polis aracı yağışlı havanın etkisiyle kaydı.
Kontrolden çıkan araç, refüje çarptıktan sonra savrularak takla attı. Kazada, hafif yaralanan polis memuru Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, bölgede yoğunluk oluştu.
(AA)
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