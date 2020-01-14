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14 Ocak 2020 Salı 14:29:39 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 14:30:32

TAFED Başkanı şef Açıköz: En iyi Türk yemekleri, Türkiye'de yetişen ürünlerden olur

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı şef Açıköz, "Gıda anlamında, yerel ürünlerimiz çok önemli. Bizim sloganımız şu; Türk yemekleri en güzel kendi ana toprağında üretilen ürünlerle olur." dedi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı şef Zeki Açıköz, coğrafi işaretli ürünlerin önemine dikkati çekerek, en iyi Türk yemeklerinin, Türkiye'de yetişen ürünlerden yapılabileceğini söyledi.

Açıköz, yerli gıda üretimine dikkati çekmek amacıyla "Yaşasın Anadolu" temasıyla Antalya'da bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda mutfaklarda çok fazla ithal ürün olduğunu, süt ve tereyağının bile ithal edildiğini belirten Açıköz, yerel ürüne karşı oluşan ön yargıların kaldırılması, yerel marka güçlü marka sloganıyla yerel ürün konusunda bilinçlendirilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

"Türk mutfağının biz kabul etsek de etmesek de geleneksel yapım metodunu bozmadan, inovasyona ihtiyacı var." diyen Açıköz, bu inovasyona örnek olarak, yerel ürünlerle geleneksel yapımı bozmadan pestil tatlısı yapacaklarını anlattı.

Türkiye'de son yıllarda bir çok ürünün coğrafi işaret aldığına işaret eden Açıköz, "Gıda anlamında, yerel ürünlerimiz çok önemli. Bizim sloganımız şu; Türk yemekleri en güzel kendi ana toprağında üretilen ürünlerle olur. Bakın, 'kayısı' diyorsunuz her yerde kayısı var ama Malatya kayısısı nasıl meşhur olmuş, örnek görmemiz lazım. 'İncir' diyoruz, bugün Türkiye'nin her yerinde incir var. Belki dünyanın da her yerinde incir var ama 'Aydın inciri' denildiği zaman farklı bir boyut kazanıyor." diye konuştu.

Yurt dışı ziyaretlerinde kayısı, incir gibi bazı ürünlerde Türk bayrağını, Türkiye yazısını gördüklerini ve bunların sayısının artması gerektiğini dile getiren Açıköz, "En iyi Türk yemekleri Türkiye'de yetişen ürünlerden olur. Buradaki amacımız; bunu yetiştiren kazansın, pazarlayan kazansın, kullanan işletmeler güzel ürün versin kazansın. Neticede ülke kazanacak, ülke kazanınca da biz vatandaşlar kazanacağız." dedi.

Gelecek nesillerin, coğrafi işaretli ürünler konusunda bilinçlendirilmeye ihtiyacı olduğunun altını çizen Açıköz, "Ülkemiz, yeni yeni coğrafi işaret nedir bunu biliyor. Biz bunu 2006'dan beri biliyoruz ama devletin buna el atması, bizi son derece mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

"Antalya'da Türkiye ve yurt dışından en az 5-6 bin aşçı bir araya gelecek"

Antalya'da Anfaş Fuarcılık'ta 15-18 Ocak'ta yapılacak "27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı"na ilişkin bilgi veren Açıköz, fuara, Türkiye ve yurt dışından en az 5-6 bin aşçının katılacağını aktardı.

Etkinlik süresince tüm yörelere ait, doğal, lezzetli ve hafif yemeklerin yapılacağını bildiren Açıköz, workshoplar, yarışmalar ile pasta, meyve, çikolata, şeker hamurundan figür çalışmaları gibi aktiviteler yapılacağını da kaydetti.

Gençlere sorular

Açıköz, bu arada genç aşçılardan Özlem Aykan'a coğrafi işaretli ürünlerin hangi şehre ait olduğuna ilişkin sorular yöneltti. Aykan'ın tüm ürünlerin nereye ait olduğunu bilmesi üzerine Açıköz, genç aşçıyı tebrik etti.

Açıköz, daha sonra şef Satılmış Çeribaşı ile dut pestili içerisinde Türkiye'de yetişen kuru meyve ve yemişlerle pekmezin yer aldığı, nar suyu ile pişirilen, fuarda da sergilenecek "pestil tatlısı" yaptı.

(AA)

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