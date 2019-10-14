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14 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 23:17:02

Taciz iddiası halkı sokağa döktü 

İstanbul Fatih'te çocuğa cinsel taciz iddiası, ortalığı karıştırdı.

Karagümrük mahallesinde bir kişinin, kız çocuğuna para vererek cinsel tacizde bulunmak istediği iddiası üzerine polis, sokakta güvenlik önlemi aldı. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleriyle polis arasında küçük çaplı arbede yaşanırken, şahıs zırhlı araca bindirilerek gözaltına alındı. Çocuk da ifadesine başvurulmak üzere yakınlarıyla emniyete götürüldü. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. 

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