Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu

Olay, Mesudiye Mahallesi, Şen Sokak'taki sitede meydana geldi. Sevilay (26) ve Tuncay B. (28)çiftçinin çocukları Yağmur, süt zannettiği şişe içerisinde bulunan sıvı deterjanı içti. Bu durumu son anda gören Sevilay B., çocuğunun bunu daha fazla içmesini engelledi. Ancak fenalaşan çocuk, özel araçla hemen İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Yağmur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA