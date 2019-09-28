Susturamayınca tehdide başladılar

Evlatlarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 47'ye yükseldi.

PKK’nın siyasi kolu HDP tarafından dağa kaçırılan çocuklarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak için 3 Eylül’den bu yana Diyarbakır’da partinin il binası önünde oturma eylemi yapan annelere katılım artıyor. İmmihan Nilifırka'nın, Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiyken, 2015'te PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet (22) için İstanbul'dan gelmesiyle aile sayısı 25. günde 47'ye çıktı. Nilifırka, “2 ay kalmıştı mezun olmasına. Hiç haber yok. Bu eylem oğluma kavuşmak için ışık olur diye geldim” diye konuştu.

BİNAYA GİRMEK İSTEDİLER



Türkiye’nin destek verdiği annelerin direnişi, terör örgütünde ve HDP’de büyük rahatsızlığa neden oldu. HDP’liler dün Diyarbakır Anneleri’ni, “Sabrımız taştı. Gençlerimiz gereğini yapacak” diyerek tehdit etti. Bu tehdide öfkelenen anneler, il binasına girmek isteyince gerginlik yaşandı. HDP'lilere tepki gösteren anneler, polis tarafından sakinleştirildi. Yaşanan gerginlik sırasında fenalaşan Hatice Levent ve Fatma Bingöl'e, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

ONLAR UTANMIYOR



Annelerden Ayşegül Biçer, oturma eylemine korkmadıkları için başladıklarını söyledi. Evlatları için her türlü mücadeleyi vereceklerini bildiren Biçer, “Biz evladımızı istiyoruz. Evladımızı istediğimiz için suçlu durumuna düşürmek istiyorlar. Bize hakaret ediyorlar. Söylenecek çok söz var. Onlar utanmıyor. Ben buradayım. Gerekirse canımı veririm. Evladımı getiremezsem bile binlerce gence örnek oluruz. PKK'yı bitirmeden buradan kalkmıyoruz. Biz perde ve cam arkalarına girmiyoruz. Çıkmışlar diyorlar ki 'sabrımızı taşırıyorlar'. Biz mi yoksa onlar mı bizim sabrımızı taşırıyor?”



PROVOKASYON YAPIYORLAR



Anne Mevlüde Üçdağ da, çocuğunu istediğini, dayanacak güçleri kalmadığını dile getirerek, HDP'lilere tepki gösterdi. “Onlar kendi keyiflerinde geliyorlar, gidiyorlar. Çıksınlar meydana” diyen Üçdağ, çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini anlattı. Oturma eylemine oğlu Özkan Aydın için katılan baba Süleyman Aydın, “Bizi tehdit ediyorlar. Bize saldırıyorlar, hakaret ediyorlar, pencerelerden laf atıyorlar, tükürüyorlar. Bizim yanımızdan her geçtiklerinde laf söylüyorlar. Bunlar provokasyon yapıyor” diye konuştu.

ÖDTÜ'LÜLERDEN DESTEK YÜRÜYÜŞÜ



OrtaDoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, Diyarbakır Anneleri’ne destek açıklaması yaptı. ODTÜ kampüsü A1 kapısı önünde bir araya gelen öğrenciler, Türk bayrağı ve “Yüreğimiz sizinle. Diyarbakır'da evlatları için mücadele eden ailelerin yanındayız” yazılı pankart açtı. Öğrenciler, “Teröre lanet, annelere destek”, “PKK, annelerin ayakları altında kalacak” yazılı dövizler de taşıdı. Açıklamanın ardından kampüs içerisinde yürüyen grup, PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.

DİRENİŞ İTALYAN BASININDA

İtalya’da yayın yapan Avvenire gazetesi, Diyarbakır Anneleri’nin yıllardır süren otosansür ve korkudan sonra bölücü terör örgütü PKK'yı ifşa etmek üzere meydanlara indiğini yazdı. Haberde, reşit olmayan gençlerin eğitim kamplarına götürülüp, PKK saflarına katmak üzere zorla ailelerinden alındığı yazıldı. Diyarbakırlı annelerin eyleminin hızlı bir şekilde diğer platformların da desteğini çektiği belirtilen haberde, “Bu protesto aynı zamanda, parlamentoda yer alan ve pek çok kez örgütle suç ortağı olmakla suçlanan HDP’ye de karşı” denildi.