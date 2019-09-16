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16 Eylül 2019 Pazartesi 12:57:55 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:59:32

Suşi ve Adana kebabı aynı masada

Bursada yaşayan Turgay Kahraman (51), Uzakdoğu ziyareti sırasında öğrendiği suşi ile Adana kebabını aynı dükkanda birleştirdi. Dükkanının bir yarısında Adana kebap, ciğer, kuzu şiş gibi yemekler yapan Kahraman, diğer yarısında ise suşi ile Uzakdoğu yemekleri yapıyor. Dükkâna gelip, farklı yemekler yemek isteyen müşterilerine iki farklı yemek kültürünü sunan Kahraman, 'Aynı masada bir kişi Adana kebap yerken, diğeri suşi yiyor. Adana kebap yiyen kişi yemeğinin üstüne vasabi sürerken, suşi yiyen kişi de yanında şalgam içiyor' dedi.

Uzakdoğu´da bir seyahati sırasında suşi yapmayı öğrenen Turgay Kahraman, Türkiye´ye döndükten sonra çevresinden gelen talepler üzerine restoran açmaya karar verdi. Bursa´da açılan suşi restoranına, pek fazla müşterinin gelmeme ihtimali üzerinde duran Kahraman, açtığı restoranın yarısını suşi ile Uzakdoğu mutfağına ayırırken, diğer yarısını ise kebapçı yaptı. Hem suşi hem kebap ustası olan Kahraman, gelen müşterilerine iki farklı yemek kültürünü aynı restoranda sunmaya başladı. 
 
SUŞİYİ KADINLAR VE ÇOCUKLAR DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR´
 
Restoran açarken uzun süre konsepti düşündüğünü belirten işletme sahibi Turgay Kahraman, "Adanalı olmamdan yola çıkarak yan tarafa da Adana kebabı koydum. Adana ve suşi mutfakları ayrı ama müşteri geldiği zaman hem Adana Kebabı hem de suşi yiyebiliyor. Bu da bizim için bir artı oldu. Biz memnunuz ama Bursalıların damak tadına hitap ettiğimizi düşünüyorum. Genelde bayanlar ve çocuklar suşiyi tercih ediyor. Ailelerini buraya getirmeye çalışıyorlar. Aileler de suşiye ön yargılı yaklaştıkları için pek gelmek istemiyorlar. Geldiklerinde de menüyü gördükleri zaman hoşlarına gidiyor. Suşi yemek isteyen suşi, kebap yemek isteyenler kebap siparişi veriyorlar" dedi.
 
`GELEN MÜŞTERİLER HEM KEBAP HEM SUŞİ YİYEBİLİYOR´
 
Özellikle Bursa´ya gelen Rusların restoranına suşi yemeye geldiğini belirten Kahraman, "Uzakdoğulu müşterilerimiz de var. Geldiklerinde hem suşi hem kebap yiyorlar. Aynı anda iki lezzeti de bulabiliyorlar. Hem kendi mutfaklarını hem de Türkiye mutfağını bulabiliyorlar. Onun için memnun ayrılıyorlar. Mutfak açısından ikisi de bana kolay geliyor ama suşiyi sarmak zor. Malzemelerin hepsini Uzakdoğu'dan getiriyorum. Kebap daha meşakkatli. Ocağın başında sıcakta durmak da ayrı bir problem ama ikisinin de üstesinden gelebiliyoruz" dedi.
 
ADANA KEBABA VASABİ, SUŞİYE ŞALGAM SUYU
 
Birbirine uzak iki kültürü birleştirdiğini söyleyen Kahraman, "Gelen müşterilerimiz hem Uzakdoğu kültürünü hem de Türk kültürünü aynı anda bir yerde bulabiliyorlar. Bu açıdan burası güzel bir yer oldu. Suşi yemeye gelen müşterilerimiz bazen şalgam suyu istiyorlar. Aynı anda masada vasabiyi kebabın pidesine bile süreni gördüm. Akdeniz ve Uzakdoğu kültürünü bir arada bulmaları için bütün müşterilerimizi buraya bekliyoruz" dedi.

(DHA)

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