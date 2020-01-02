02 Ocak 2020 Perşembe 17:17:39 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 17:27:39
Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı
Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca daha sonra da kaldırımdaki ağaca çarptı.
Afyonkarahisar'da, aralık ayında meydana gelen kazanın mobese kamerası görüntüleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Görüntülere göre, caddede giden sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun sağ tarafında park halindeki otomobile ardından sol tarafta kaldırımdaki ağaca çarparak, durdu. Kazada yaralanan olmadı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldürmüştü! Her şeyi itiraf etti, 'Beni öldürün' dedi
- Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı
- Kocaeli'de tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu
- Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu
- İzmir'de yaşanan su kesintisinin ardından bir kötü haber de Ankara'dan!