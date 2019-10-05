İntihar eden Suriyeli çocuk Vail'in acılı babası: Olayın çözülmesini istiyoruz

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Kocaeli'nin Kartepe Acısu Mahallesi'nde 2 gün önce gerçekleşen olayda 9 yaşındaki Suriyeli Vail el Suud, mahalle mezarlığının kapısında asılı bir şekilde bulunmuştu.

Türkiye gündemine kısa sürede giren olayda 9 yaşındaki Vail'in intihar ettiği belirtilmişti. Konu ile ilgili 24TV muhabiri Adem Hançer'e konuşan acılı baba Mustafa el Suud, "Okulda galiba bir olay olmuş. Öğretmenleri ayırmış çocukları. Sanırım okulda dövmüşler. Eve geldiğinde annesi onun üzgün olduğunu görmüş. Normalde de Vail duygusal bir çocuktur. Annesine namaza gittiğini söyledi ve evden çıktı. Oğluma ne oldu ise o andan sonra oldu." dedi.





Oğlunun helali haramı çok iyi bildiğini belirten baba Mustafa el Suud, "Eğer intihar ettiyse onu raddeye getiren birşey oldu." sözlerine yer verdi.

Muhabir Hançer'in, "Siz evde döver miydiniz?" sorusuna ise Mustafa el Suud, "Hayır, asla. Ben çocuklarımla arkadaş gibiyim. Annesi de çocukları için çok hassastır. Hatta Vail küçük kardeş olmasına rağmen abilerine her zaman büyüklük yapar. Onların yanlışlarını Vail düzeltir. Akıllı bir çocuktur." şeklinde cevap verdi.

"BİZ TÜRKİYE'YE ZULÜMDEN KAÇARAK ÇOCUKLARIMIZI KURTARMAK İÇİN GELDİK"

Suriye'de devam eden iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini söyleyen acılı baba, "Biz Türkiye'ye kaçarak çocuklarımızın geleceğini kurtarmak için geldik. Hayatı seven hassas bir çocuktu Vail. Derslerinde başarılı hem okulunda hem mahallesinde hem de camide çok sevilen bir çocuktu." dedi.





"4,5 yıl önce buraya geldik ve burada komşularımız ile hiçbir problem yaşamadan hayatımızı sürdürüyoruz. Biz komşularımız ile bir aileyiz. Ben onların çocuklarını kendi çocuklarımdan ayırmam onlar da Vaili kendi evlatları gibi severler."

"BU OLAYIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUM"

Türk yetkililerden son olarak bir isteği olduğunu belirten baba Mustafa el Suud, "Polis ve savcı hemen geldi. Hiçbir şey eksik yapılmadı, sağolsunlar. Ama ben yetkililerden bu olayın çözülmesini istiyorum.. Oğlum Vail intihar mı etti başka bir şey mi oldu öğrenmek istiyorum. Ben hayrın ve şerrin de Allah'tan geldiğine inanıyorum ne olursa olsun kabulümüzdür." sözlerine yer verdi.





KORKUNÇ İDDİA

M.S. ile S.S. çiftinin 5 çocuğundan biri olan Vail El S. kılınan cenaze namazının ardından Acısu Mezarlığı’nda toprağa verilirken, intihara ilişkin korkunç bir iddia ortaya atıldı.

ÖĞRETMENİ AZARLADI, ARKADAŞLARI DIŞLADI

Buna göre 9 yaşındaki çocuğun, okulda hem öğretmeni tarafından azarlandığı hem de arkadaşları tarafından Suriyeli olduğu için dışlandığı öne sürüldü. Psikolojik travma geçiren Suriyeli Vail'in, bu nedenle intihar ettiği iddia edildi.



İDDİA ASILSIZ ÇIKTI

İddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun araştırılması için rehber öğretmen ve psikologlardan oluşan 6 kişilik bir ekip görevlendirildi. Ekip, okuldaki tüm öğretmen ve öğrencilerle çeşitli görüşmeler yaparak konuyu araştırdı. Uzman ekip, araştırmanın ardından, sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve soruşturmaya gerek görülmediği şeklinde rapor hazırladı.