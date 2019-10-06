Suriyeli çocuğun intiharındaki sır perdesi aralanıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Acısu Mahallesi’nde yaşayan dokuz yaşındaki Suriyeli Vail Es Suud adlı Suriyeli çocuk, mezarlık kapısında asılı olarak ölü bulundu.

Vail, sürekli gittiği Acısu Seyyide Aise Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından kapısında asılı bulunduğu mezarlıkta defnedildi.

KAMERADA ELİNE İPLE GÖRÜNÜYOR

Yapılan ilk tespitlerde çocuğun intihar ederek yaşamına son verdiği iddia edildi. Buna dayanak olarak da Vail’in olaydan kısa süre önce takıldığı bir kamera görüntüsünde elinde olayda kullanıldığı iddia edilen iple yürürken görülmesi gösteriliyor.

Çıkan ilk haberlerde intiharın nedeni olarak da olayın yaşandığı gün Vail’in okulda görevli bir öğretmen tarafından azarlanması ve diğer öğrenciler tarafından Suriyeli olmasından dolayı dışlanması gösterilmişti.

Acılı baba Mustafa Es Suud, Independent Türkçe’nin sorularını cevaplandırdı.

Acılı baba çocuğunun okulda diğer çocuklarca “Suriyeli” denilerek dışlandığı iddiasını doğrulayarak oğlunu ve Kartepe’ye nasıl geldiklerini anlattı.

Veterinerlik mezunu olduğunu söyleyen Es Suud, Suriye'de polis şefliği yapıyordu.

Suriye krizinin başlamasının ardından yaklaşık dört buçuk yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

Bir süre Ankara ve İskenderun'da veterinerlik yapan Es Suud, bir buçuk yıl önce Kocaeli'ne geldi.

OLAYDAN ÖNCE ARKADAŞLARIYLA KAVGA ETMİŞ

Maşukiye'de turist rehberliği yapan Mustafa Es Suud'un dördü erkek biri kız beş çocuğu var. Vail, ortanca çocuğuydu...

Vail, hassas, zeki, hayatı seven, sakin bir çocuktu. Yaşına göre olgundu. Her sabah kendi hazırlıklarını kendi yapar öyle okula giderdi. Çevresinde çok sevilirdi. Camiye giderdi müezzinlik yapardı hocayla birlikte. Hata yapmaktan çok çekinirdi.

Vail'in olaydan bir gün önce okulda arkadaşlarıyla kavga ettiğini ve hırpalandığını söyleyen baba Suud, "Yer kavgası olmuş, çanta asma mevzusundan. Ancak bu kavgadan bize bahsetmedi. Olaydan sonra Türk arkadaşlarından duyduk" ifadelerini kullandı.

"'CAMİYE GİDİYORUM' DEDİ DÖNMEDİ"

Baba Es Suud, açıklamada Vail’in öğretmeniyle bir sorunu olmadığını ancak arkadaşlarınca dışlandığını söyledi.

Babasının anlattığına göre Vail, okulundaki tek Suriyeliydi ve çok büyük bir hevesle okuluna başlamıştı.

Ancak okuldaki arkadaşları tarafından sürekli olarak "Sen Suriyelisin" denilerek dışlanıyordu ve Vail, bu durumu ailesine de anlatıyordu.

Mustafa Es Suud, oğlunun olay günü camiye gitmek için evden çıktığını söyledi:

O gün okuldan gelmiş kız kardeşiyle yemek yerlerken ikindi okununca "Ben camiye gidiyorum" diye evden çıkmış. Zaten sürekli ikindiye camiye giderdi. O gün de camiye gitmiş ondan sonra dönmemiş.

“OLAYIN ASLI ARAŞTIRILSIN”

Suriye’de polislik de yapan baba Es Suud, oğlunun ölümünün gerçekten söylendiği gibi intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu bilmediğini bunun araştırılması gerektiğini de söyledi.