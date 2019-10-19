19 Ekim 2019 Cumartesi 16:09:46 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 16:10:14
Suriye sınırına sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen Polis Özel Harekat ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.
Personelin ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
(AA)
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