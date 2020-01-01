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01 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 09:30:07

Süre doldu 70 milyon lira Hazine'ye kaldı! Talihsiz talihli

Seksen milyon TL'lik yılbaşı çekilişinin heyecanı yaşanırken, gözler bir taraftan da, geçen yılın talihlisini aradı. Ancak  2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan talihli, parasını almaya gelmedi. 

SON ANA KADAR BEKLEDİLER

Türkiye, bir yıl boyunca, Üsküdar'da seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı '7615536' numaralı tam bilete isabet eden büyük ikramiye talihlisinin ortaya çıkmasını bekledi. Milli Piyango İdaresi,  talihlinin her an gelebileceği ihtimaline karşı parayı son dakikaya kadar hazır bekletti.

KİMSESİZ ÇOCUKLARA HARCANACAK

Ancak gelen giden olmadı. İkramiyeyi almak için tanınan süre, dün saat 17.00'de doldu. Meçhul talihlinin almadığı 70 milyon lira, kanun gereği savunma sanayii, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı ve olimpiyat oyunlarına hazırlık için kullanılmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi. 

BEN DE BİR YIL BEKLEDiM AMA GELMEDİ

Parasını almayan talihliye bileti satan seyyar bayi Ali Özçamlı AKŞAM'a konuştu: "Yılın son gününe kadar biletin sahibinin ortaya çıkacağından umudum vardı. Artık umudumuz bitti. Yaşlılar benden çok bilet alıyor. Bence şanslı bileti alan kişi de yaşlıydı. Ya fark edemedi, ya da bileti aldığında kendisine çıkıp çıkmadığını göremeden bileti kaybetti. Talihli ortaya çıksaydı bize de belki az da olsa bir faydası olurdu." 

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