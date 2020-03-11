Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı 13-15 Mart'ta başlıyor

Bu sene ikincisi düzenlenen etkinlikte üç gün boyunca Sürdürülebilir İnsanlık teması Sanat, Din, Felsefe, Edebiyat, Tarih, Bilim, Psikoloji ve Siyaset olmak üzere 8 farklı başlık altında incelenecek.

İNSAN DÜŞÜNCESİ

II. Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı, 13 Mart 2020 tarihinde saat 10.00'da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Şehit Mustafa Yaman Konferans Salonunda İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakmak'ın "İlk çağdan günümüze 'insan' düşüncesinin sürdürülebilirliği" başlıklı konuşması ile başlayacak. Konferansın ardından öğrenciler komitelere dağılacak ve Sürdürülebilir İnsanlık teması altında kendi konularını tartışmaya başlayacak.

Çalıştayda her komite alanın önemli isimleriyle bir araya gelerek tüm insanlığı alakadar eden belirli konuları konuşacak ve çalışacak.

AKADEMİSYENLERLE ÖĞRENCİLER AYNI MASA ETRAFINDA

Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı liselilerin günümüz ve geleceğin dünyasında önemli bir yeri olduğunu biliyor ve gençlerin sesini, fikirlerini duyurmak istiyor.

Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı aynı masa etrafında hem alanında uzman akademisyenlerin hem de öğrencilerin fikirlerini hür bir şekilde paylaşmalarını istiyor.

Bununla birlikte çıkarttıkları bildirileri sahnede öğrencilerin sunmasını ve gelecekleri hakkında gençlerin karar vermesini istiyor.

İNSAN NASIL SÜRDÜRÜLEBİLİR KILINIR?

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayının ortaya çıkış amacı olarak şunları söyledi;

"Günümüzde insanlık ekolojik sorunlara çözümler bulmaya çalışırken sosyal hayatımızı etkileyen din ve psikoloji gibi alanlarda da sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemekte eksiklikler yaşamaktadır. Buradan yola çıkarak öğrencilerimiz "insan" nasıl sürdürülebilir kılınır sorusuna cevap arayacaklar."

Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı ve Kartal Fikir Kulübünün rehber öğretmeni Kartal AİHL Müdür Yardımcısı Büşra Buluş; "Öğrencilerimiz ülkenin her yanından katılmak için başvurularını aldıkları arkadaşlarını bekliyorlar. Sonrasında bildiriler yayınlayacaklar ve ülkenin gençleri olarak, insanlığın sürdürülebilmesi için fikirlerini sunacaklar. Felsefe, bilim, edebiyat, din, psikoloji, siyaset, sanat ve tarih komiteleri ile kendi bakış açıları ve literatür bilgisini harmanlayıp, çözümler üretecekler. En değerlisi de gelecekleri için söz sahibi olmanın hem sorumluluğunu hem de keyfini taşıyacaklar" dedi.

Kartal Fikir Kulübü Başkanı Kartal AİHL 11. Sınıf öğrencisi Necati Işık; "Geçen sene ilkini düzenleyerek yedi komitemizde Las Meninas tablosunun incelenmesinden New Age dinlere kadar pek çok konuda tartışmalar gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızın 8 ayrı komiteyle bu sene ikincisini hazırladık. Bu komitelerimizle lise düzeyindeki öğrencilere tartışma, müzakere etme ve sürdürülebilir bir insanlık için değerlerimizin üzerine inşa edeceğimiz bir bildiri çıkarma fırsatı sunuyoruz. Çalıştayımızda on üç oturumluk tartışmaların neticesinde katılımcılarımızın farkındalıklarını arttırarak sorunları tespit etmenin yanı sıra yerinde çözüm üretip sunabilme kabiliyetlerini edindirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

KOMİTELERİN ÜÇ GÜN BOYUNCA ELE ALACAĞI KONULAR VE AĞIRLAYACAĞI KONUKLAR:

Felsefe Komitesi "Felsefenin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi, Modern Dönemde Felsefenin Yitirilişi ve Felsefe-Bilim İlişkisi" konularını inceleyecek. Bu süre zarfında Dr. Öğr. Üyesi Enis Doko, Doç. Dr. Cahid Şenel ve Prof. Dr. Cengiz Çakmak onlarla beraber olacak.

Sanat Komitesi "Modern Müzik, Türk Sanat Müziği, Klasik Müzik, Modern Görsel Sanatlar ve Mimari, Türk Mimari ve Görsel Sanatları" başlıklarını inceleyecek. Dr. Öğr. Üyesi Sami Dural ve Doç. Dr. Onur Güneş Ayas bu süre içerisinde Sanat Komitesi'nin konukları olacak.

Tarih Komitesi "Devrim Çağı ve Tanzimat Dönemi, Dönüşen Devlet-Birey-Toplum İlişkileri" konularını,. Dr. Öğr. Üyesi Faruk Yaslıçimen ve Dr. Öğr. Üyesi Galip Çağ'ın yardımlarıyla işleyecek.

Psikoloji Komitesi "Kitle Psikolojisi, Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu, Narsisizm ve Dijital Nesil" konularını Dr. Öğr. Üyesi Burcu Uysal ve Uzm. Kl. Rukiye Ünal'ın katkılarıyla inceleyecek.

Bilim Komitesi "Big Bang'den Bu Yana Enerji Dönüşümleri, Bir Enerji Olarak Dünya, Verim ve Geleceğin Enerjisi" konularını inceleyecek. Bu süre içerisinde Prof Dr. Afif Sıddıki, İTÜ Rover Takımı, Prof. Dr Abdullah Çavuşoğlu öğrencilerle beraber olacak.

Din Komitesi "Modernizm ve Semavi Dinler konusunu; Pozitif Psikoloji ve Semavi Dinler, New Age Akımları, Çevre Problemleri ve Semavi Dinler" alt başlıkları ile inceleyecek. Bu süre zarfında Prof. Dr. Ali Ayten, Prof. Dr. İsmail Taşpınar ve Doç. Dr. Betül Avcı gibi değerli akademisyenlerin yanı sıra Katolik bir din adamı da komiteye katkıda bulunacak.

Edebiyat Komitesi "Klasik Edebiyatın Modern Dönemde Sürdürülebilirliği" konusunu Dr. Öğr. Üyesi Fatih Altuğ ve Milad Salmani'nin katkıları ile inceleyecek.

Siyaset Komitesi "Siyaset Felsefesi, Savaş ve Siyaset, Gençlerin Siyasetteki Rolü, Siyaset ve Gelecek" konularını Doç. Dr. Talha Köse ve Prof. Dr. Yaşar Sarı'nın yardımlarıyla işleyecek.