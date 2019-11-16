Şüpheli eşin tuhaf geçmişi

Soruşturma kapsamında yurtdışına çıkış yasağı konulan Emma Winberg’in üçüncü kez ifadesine başvurulabileceği belirtildi.

Suriye Acil Yardım Derneği kurucusu ve başkanı da olan eski İngiliz İstihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier (48), 11 Kasım’da İstanbul Tophane’deki ofisinin önünde ölü bulundu. Eski istihbaratçının şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg’in 2 kez ifadesi alındı. Winberg hakkında önceki gün yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

ORTADOĞU’DA ÇALIŞTI

James Mesurier’in kurucusu olduğu Mayday Rescue adlı yardım kuruluşunda stratejik direktör olarak görev yaptığı ifade edilen Windberg’in kendi kaleminden yazdığı özgeçmişi, bir insani yardım kuruluşunun “katkıda bulunanlar” bölümünde yer aldı. Emma Windberg özgeçmişte, İngiliz elçilikleri bünyesinde, Ortadoğu ve Güney Asya bölgelerinde 10 yıl çalıştığını belirtti.



YENİDEN İFADE VEREBİLİR

Zorla göç, şiddet içeren aşırılık ve iklim değişikliği gibi konularda yeni çözümler sunduğunu belirten Windberg, daha önce Afganistan’ın başkenti Kabil, Suriye’nin başkenti Şam, Doğu Kudüs, Irak’ın Erbil şehri ve İstanbul’da çalıştığını yazdı. 38 yaşındaki Windberg’in çalıştığı bölgelerin çoğunun, iç savaş ve yoğun çatışmaların yaşandığı bölgeler olması dikkati çekti. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma kapsamında Windberg’in yeniden ifadesine başvurulabileceği belirtildi.