28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:51:42 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:53:29
Sultangazi TEM Otoyolu'nda kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi
Sultangazi TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasından 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
TEM Otoyolu Sultangazi girişi yakınlarında, üç otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Bölgede kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
DHA-AA
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