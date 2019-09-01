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01 Eylül 2019 Pazar 09:36:03 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 09:42:42

Sultangazi’de kendisini sıkıştıran taksiciden kaçmak isterken takla attı, taksi yoluna devam etti

Sultangazi’de bir otomobil sürücüsü, kendisini refüje sıkıştıran taksiden kaçmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazanın ardından taksici durmadan yoluna devam ederken, otomobil sürücüsü takla atan araçta yara bile almadı.

Kaza, TEM Otoyolu Gazi sapağında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Güloğlu idaresindeki otomobil sol şeritten seyir halindeydi. Kendisini refüje sıkıştıran taksiciye vurmamak için frene basan Güloğlu aracın kontrolünü kaybetti.

Önce refüje çarpan otomobil yoldan çıkarak şarampole çarpıp takla attı. Hurdaya dönen otomobilden sürücü Gökhan Güloğlu şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kazaya sebep olan taksici yoluna devam etti

İddiaya göre, Gökhan Güloğlu’nu refüje sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olan taksi sürücüsü yoluna devam etti.

Kazanın ardından durmayan taksi sürücüsüne Güloğlu isyan etti. Kendisini sıkıştıran taksiciye vurmamak için frene bastığını söyleyen Güloğlu, kazadan sonra kendisi takla atan otomobilin içindeyken taksicinin basıp gittiğini belirtti.

“Kemerim takılıydı Allah’a şükür”

Hurdaya dönen araçtan şans eseri yara almadan kurtulan Gökhan Güloğlu, “Otobandan giderken Gazi yolunun girişinde sol şeritten ilerliyordum. Taksi bir anda sol şeride girdi. Refüje sıkıştırınca ben de frene bastım araç durmadı. Vurmayayım diye kurtarmaya çalıştım lakin kurtaramayınca kaza yaptım. Taksici de bastı gitti zaten. Refüje kadar sıkıştırdı beni. Ben de frene bastım kurtarmadı. Ona çarpacaktım sola kaydırdım. Toparlayamadım, kaza yaptım. Kemerim takılıydı Allah’a şükür. Herhangi bir yerimde vuruk, ezik yok” dedi.

(İHA)

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