23 Kasım 2019 Cumartesi 17:25:12 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 17:26:29
Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı: 6 yaralı
Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç aralarında çocukların da bulunduğu yayalara çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç aralarında çocukların da bulunduğu yayalara çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
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