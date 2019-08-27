27 Ağustos 2019 Salı 16:45:54 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 17:12:09
Sultanbeyli’de silahlı iki grup arasında çatışma çıktı
Sultanbeyli’de silahlı iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Sultanbeyli'de amca çocukları arasında kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
(DHA)
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