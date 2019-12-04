Şule Çet davasında bugün karar çıkması bekleniyor

Ankara'da, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta plazanın 20'ncı katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, tutuklu sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) yargılanmasına devam ediliyor.

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan Çağatay Aksu ve Berk Akand, 6'ıncı duruşmada hakim karşısına çıkacak.

Çağatay Aksu için müebbet cezası istedi

Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını 5'inci duruşmada açıkladı. Savcı, Çağatay Aksu için müebbet cezası istedi. Berk Akand için ise aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ne olmuştu?



Üniversite öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de bir iş merkezinden şüpheli şekilde düşerek hayatın kaybetmişti. O sırada Çet'in yanında olan Çağatay Aksu ve Berk Akand, "cinayet" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklu yargılanıyor.