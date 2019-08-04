04 Ağustos 2019 Pazar 18:12:26 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 18:15:44
Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.
Dün Merkez Haliliye ilçesindeki sulama kanalına girdikten bir süre sonra kaybolan İsmail Demir'i (16) arama çalışmalarına su altı ekiplerinin katılımıyla devam edildi.
Demir'in cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzakta bulundu.
Ceset Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
AA
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