Suikast hazırlığındaki terörist kıskıvrak

Şanlıurfa polisi, PKK/YPG içinde faaliyet gösteren terörist Ali'nin, Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. Türkiye'nin birçok yerinde sansasyonel eylem gerçekleştirme hazırlığındaki terörist, Suruç’ta saklandığı eve düzenlenen operasyonda, kendisine yardım ve yataklık eden 3 kişiyle yakalandı.

TALİMAT ŞABAN’DAN

Sorgusunda 2 gün önce Türkiye'ye giriş yaptığını söyleyen terörist, Suruç Belediye Başkanvekili Aktaş’a suikast eylemi gerçekleştirmeyi planladığını itiraf etti. Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li Hatice Çevik'in yerine atanan Suruç Kaymakamı Aktaş’a eylem talimatını “Şaban” kod adlı teröristin verdiğini anlattı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Terörist, sınırdan geçişini ve kaldığı evin yine aynı kişi tarafından ayarlandığını söyledi. Suikast için 2 bin 100 dolar aldığını, eylemi gerçekleştirmesi durumunda ise örgütten 10 bin dolar alacağını belirten teröristin kaldığı evde ele geçirilen malzemeler, incelenmek üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.