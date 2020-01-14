14 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 19:25:24
Suçu cami avlusunda işleyene ekstra ceza
Uyuşturucu satışı yaparken yakalanan sanığın cezası, suçu cami avlusunda işlediği için yarı oranında artırıldı.
Ardından suçun cami avlusunda işlenmesi nedeniyle cezayı yarı oranında artırıp 15 yıla çıkardı. Duruşmadaki iyi hal ve davranışı nedeniyle cezada indirim yapan mahkeme, Abdullah Doğan'ı 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
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